Primo posto in classifica con Inter e Roma e nuovo rinforzo in difesa. La Lazio sta decisamente volando in questo periodo e la società sta accontentando Gennaro Gattuso anche dal punto di vista del mercato. Poco fa il club biancoceleste ha ufficializzato "il tesseramento di Diogo Leite, svincolatosi dalla FC Union Berlin lo scorso 30/06/26. Il difensore portoghese - aggiunge il club biancoceleste - ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il prolungamento per ulteriori due stagioni sportive".

Sezione: Mercato / Data: Mar 08 settembre 2026 alle 14:47
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.