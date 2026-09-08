Primo posto in classifica con Inter e Roma e nuovo rinforzo in difesa. La Lazio sta decisamente volando in questo periodo e la società sta accontentando Gennaro Gattuso anche dal punto di vista del mercato. Poco fa il club biancoceleste ha ufficializzato "il tesseramento di Diogo Leite, svincolatosi dalla FC Union Berlin lo scorso 30/06/26. Il difensore portoghese - aggiunge il club biancoceleste - ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il prolungamento per ulteriori due stagioni sportive".