Dagli studi di Sky Sport, Paolo Condò mostra fiducia sulle chance europee dell'Inter: "Ho detto che l'Inter può essere una sorpresa. Ci sorprenderebbe se l'Inter arrivasse in finale, penso che Cristian Chivu abbia una buona rosa completata dai giocatori inglesi. C'è Pio Esposito che deve crescere poi c'è questo motore composto da Barella, Bastoni, Dimarco e Lautaro che continua a tenere. Quest'anno l'Inter non deve concentrarsi solo sullo Scudetto, per me può andare lontano".

Primo step, la gara del Bernabeu contro un Real Madrid alle prese con un po' di defezioni importanti: "Quello di questa sera è un esame di maturità perchè se devi andare al Bernabeu, una delle peggiori esperienze agonistiche che puoi fare, meglio farlo a stagione appena iniziata e con il Real Madrid che ha delle assenze importanti. Questa è un'occasione per l'Inter, se torna a casa anche con un pareggio sarà un chiodo in più al quale appendersi per la scalata e qualcosa in meno per il Real Madrid".