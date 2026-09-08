I campioni riconoscono i campioni. Nadia Battocletti, campionessa del mezzofondo, nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport in vista dell'ultimo impegno stagionale stasera a Rovereto torna a parlare di un'altra delle sue passioni, l'Inter: "Seguo tutte le gare di atletica che posso in televisione, anche lo sci e il calcio. Sabato io e mio padre siamo stati invitati al Meazza di Milano ad assistere a Inter-Napoli. Già la scorsa primavera ero stata invitata ad Appiano Gentile dallo staff dell’Inter e ho conosciuto il tecnico Cristian Chivu. Ho portato fortuna ai nerazzurri che hanno vinto 3-2".