Claudio De Luca, allenatore del Picerno, ha parlato in conferenza stampa del successo dei suoi contro l'Inter U23: "Ai ragazzi chiediamo soprattutto - non solo io, ma anche i direttori della società - un'impostazione basata sulla prestazione, che poi spesso porta anche al risultato. Prima della partita avevo chiesto di dare continuità a quanto fatto anche a Bari, perché già in quella gara si era vista una crescita dal punto di vista del gioco. Siamo sicuramente all'inizio, ma dobbiamo restare umili in quello che facciamo, perché per me il segreto resta solo ed esclusivamente il lavoro quotidiano - quello dei ragazzi, ma anche quello di tutta la società, dal direttore in giù".

Ancora De Luca: "Quando le cose vanno bene bisogna essere bravi a capire dove si può ancora migliorare e continuare a lavorare così: siamo all'inizio, abbiamo margini di miglioramento, e non dobbiamo pensare di essere diventati all'improvviso dei fenomeni. Quello che è successo oggi è solo un premio al lavoro del gruppo".