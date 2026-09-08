Non un buon esordio per l'Inter Under 20 in Youth League. La formazione nerazzurra è uscita da Valdebebas con una sconfitta pesante per 3-0 per mano del Real Madrid. Emiliano Bigica, allenatore dell'Inter Under 20, commenta l'esito di questo match coi cronisti presenti all'Alfredo Di Stefano tra i quali l'inviato di FcInterNews.

In occasioni come queste, anche malgrado il risultato, c'è sempre l'opportunità di imparare qualcosa. Qual è la lezione che l'Inter porta a casa oggi?

"C'è sempre da imparare, ovviamente, sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Di fronte avevamo una squadra forte che ci è stata superiore per tutto l'arco della gara. La cosa che mi dà fastidio è aver preso due gol su palle ferme con squadra schierata, penso sia difficile per una squadra fare gol coi difensori schierati. Invece abbiamo concesso due gol al Real che non aveva bisogno di questi regali. Abbiamo giocato con poco coraggio specie nel primo tempo, nel secondo tempo siamo andati più in avanti, siamo andati ad accorciare davanti abbiamo recuperato palloni interessanti che con maggiore convinzione e qualità far trovare quell'episodio che poteva riaprire la gara. A mente lucida, questo è stato quello che si è visto in campo".

Qual è il giudizio su questo primo tratto di percorso dell'Under 20? Avete scelto di puntare su questo gruppo senza attingere elementi più grandi.

"Il gruppo è sano, lavora. Abbiamo fatto queste scelte per la partita di oggi d'accordo col club; andando avanti altri giocatori potranno entrare e altri uscire, la lista è ampia avendo 40 giocatori. I ragazzi hanno iniziato bene il campionato e fatto un ottimo precampionato stanno cercando di assimilare quello che gli chiedo e devo dire che siamo sulla strada giusta".

FcIN - Rimane comunque un'esperienza formativa per i ragazzi anche in prospettiva campionato, che rimane l'obiettivo primario.

"Certo. Siamo l'Inter e abbiamo tre competizioni, dobbiamo cercare di arrivare il più in fondo possibile in tutte e tre. In campionato siamo partiti bene, in Youth League il calendario ci ha messo subito davanti il Real Madrid; è stato un bel test, per tanti di noi è stata un'esperienza nuova. Loro avevano cinque giocatori che avevano fatto la finale lo scorso anno, noi avevamo oggettivamente pochi ragazzi in distinta che avevano giocato una gara in Youth League. Non è un alibi, però serve da esperienza per il proseguio della stagione".

FcIN - Comunque è ancora tutto aperto, siamo ancora alla prima gara.

"Sì e noi ci faremo trovare pronti per tutte le cinque partite da giocare".