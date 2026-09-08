Ci siamo: torna la Champions League! Nell'iconico stadio Bernabeu di Madrid, l'Inter di Chivu cercherà punti contro i nuovi Galacticos di Mourinho, che potrà contare anche sull'ex Dumfries.

Il tecnico romeno sarà orfano di Dimarco e Spence e valuta diverse rotazioni rispetto al match con il Napoli, soprattutto per la linea mediana.