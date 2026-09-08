José Mourinho contro Cristian Chivu, Kilyan Mbappé contro Lautaro Martinez, Jude Bellingham contro Nicolò Barella, Denzel Dumfries contro il suo passato. Argomenti interessanti in occasione di Real Madrid-Inter, prima giornata di League Phase di Champions League in programma stasera al Bernabeu, ce ne sono tanti. E volendo affrontare il tema finanziario, va aggiunto che alle 21 si sfideranno il club che vale di più nel mondo contro quello che vale di più in Italia. E la distanza tra i due è enorme. Real Madrid-Inter: 7,7 miliardi di euro da una parte, 2,1 dall’altra. A tanto ammontano gli enterprise value di blancos e nerazzurri, secondo le ultime stime di Football Benchmark.

Il Real Madrid supera tutte le ricche concorrenze europee, mentre l'Inter ha effettuato il sorpasso su Milan e Juventus. La differenza tra i due club comunque sottolinea anche quella tra la Serie A e l'Europa che conta.