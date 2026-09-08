Si è interrotta ieri sera la clamorosa striscia di imbattibilità di Simone Inzaghi da quando siede sulla panchina dell'Al Hilal, vale a dire maggio 2025. L'ex allenatore dell'Inter ha visto il Neom superare a domicilio la propria squadra, che veniva da 47 partite senza sconfitte, almeno nei 90 minuti di gioco (k.o. ai rigori nella Champions asiatica contro l'Al Saad), un trend che comunque non gli aveva permesso di vincere il campionato, andato all'Al Nassr.

Il risultato di 0-2 è maturato anche a causa di un autogol di Kalidou Koulibaly, con raddoppio firmato da Amadou Kone.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 08 settembre 2026 alle 17:21
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.