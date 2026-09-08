Nella splendida e maestosa cornice del Bernabeu, pieno di entusiasmo e di attesa, stasera Real Madrid e Inter si affronteranno per portare a casa i primi punti della League Phase di Champions League. E sicuramente gli appassionati, non solo tifosi interisti, noteranno qualcosa di insolito nella maglia con cui scenderanno in campo i ragazzi di Cristian Chivu. Ecco lo spoiler: non ci sarà il main sponsor Betsson.Sport. Questo perché la normativa vigente in Spagna vieta la promozione di brand operativi nel betting e nel gioco d'azzardo in ambito sportivo.

Sempre stasera, come disposto dalla UEFA, le due squadre scenderanno in campo con il lutto al braccio in segno di solidarietà per le vittime delle devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal il 26 agosto.