Stasera l'Inter scenderà in campo con la maglia nerazzurra priva del main sponsor Betsson.Sport, in ottemperandìza con la legge in vigore in Spagna che vieta la sponsorizzazione di operatori del betting sulle divise sportive. Il quadro normativo di riferimento è il Real Decreto 958/2020 del 3 novembre 2020, dedicato alle comunicazioni commerciali delle attività di gioco. La disposizione è entrata in vigore il 5 novembre 2020 e ha segnato un deciso cambio di passo rispetto alla disciplina precedente.

Eppure la scorsa stagione, quando l'Inter giocò sempre a Madrid ma al Metropolitano contro l'Atletico, Betsson.Sport era regolarmente sulla maglia nerazzurra. Il motivo lo spiega Calcio e Finanza: il club nerazzurro si presentò in campo con il logo perché Betsson accettò di pagare la multa relativa al divieto. Cosa che non accadrà quest’anno, con il brand che sarà momentaneamente accantonato e tornerà sulla divisa per la successiva gara di campionato.