Quante possibilità ha l'Inter di andare avanti in questa Champions League? Se n'è parlato ieri dagli studi di DAZN e l'ex centrocampista Valon Behrami, una delle voci dell'emittente, ha sottolineato un limite di una squadra comunque forte e che potrebbe pesare oltre i confini nazionali: "L'Inter ha un grande difetto secondo me, è ancora una squadra senza calciatori che saltano l'uomo nell'uno contro uno e per la Champions League è fondamentale. Se vuoi andare ad affrontare quel tipo di percorso ci arrivi come è successo negli anni precedenti, però ti manca sempre qualcosa. E se c'è un difetto è proprio quello di non aver preso alcun giocatore che ha la capacità di saltare l'uomo. Per il terzo anno di fila avremo un'Inter che nella classifica dei dribbling rimarrà ultima".

Sezione: News / Data: Mar 08 settembre 2026 alle 14:06
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.