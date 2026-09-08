Quante possibilità ha l'Inter di andare avanti in questa Champions League? Se n'è parlato ieri dagli studi di DAZN e l'ex centrocampista Valon Behrami, una delle voci dell'emittente, ha sottolineato un limite di una squadra comunque forte e che potrebbe pesare oltre i confini nazionali: "L'Inter ha un grande difetto secondo me, è ancora una squadra senza calciatori che saltano l'uomo nell'uno contro uno e per la Champions League è fondamentale. Se vuoi andare ad affrontare quel tipo di percorso ci arrivi come è successo negli anni precedenti, però ti manca sempre qualcosa. E se c'è un difetto è proprio quello di non aver preso alcun giocatore che ha la capacità di saltare l'uomo. Per il terzo anno di fila avremo un'Inter che nella classifica dei dribbling rimarrà ultima".

Inter pronta per vincere la Champions❓

Per Valon Behrami c'è ancora un 𝒅𝒊𝒇𝒆𝒕𝒕𝒐 non risolto



Guarda #Fuoriclasse, powered by Haier, ogni domenica dalle 19:30 su #DAZN pic.twitter.com/WTkp7eZyUG — DAZN Italia (@DAZN_IT) September 8, 2026