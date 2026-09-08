Luigi De Canio, intervenuto su TMW Radio, ha parlato dell'equilibrio della lotta al vertice: "L'Inter è una squadra che ha dei ritmi forsennati che a volte ti costringe a stare molto dietro. E poi ha dei cambi che alzano il livello della squadra, per questo sei costretto a difendere. Ok maggiore attenzione, vedi Badiashile, ma anche la gestione della palla nei minuti precedenti al limite dell'area. Allegri a mio avviso comunica male il suo concetto di calcio e dall'esterno prendiamo forse troppo in considerazione l'idea di un suo calcio che è solo difensivista".