Alla vigilia di Real Madrid-Inter a fare da protagonista è stata il botta e risposta a distanza tra Chivu e Mourinho. Come riportato da Tuttosport, il tecnico nerazzurro ha risposto nel suo stile alle provocazioni dello Special One, suo ex allenatore e maestro ai tempi del Triplete nerazzurro.

Tra i due negli anni non sono mancate tensioni. La più recente risale alla scorsa stagione, quando Mourinho aveva parlato di allenatori "senza storia" alla guida dei grandi club, frase interpretata da molti come un riferimento proprio a Chivu. Il romeno aveva replicato parlando di "rumore dei nemici e degli amici".

"La vera domanda è se lui avrebbe voluto che l’Inter vincesse la Champions League", la risposta di Chivu in conferenza a Mourinho dopo che lo Special One si è dichiarato "sorpreso" di non aver visto la squadra nerazzurra sul tetto d'Europa negli ultimi anni.

Chivu ha comunque ricordato con affetto il portoghese. "È stato una persona meravigliosa, mi è stato vicino in un momento difficile. È un vincente e lo ha dimostrato ovunque". Quanto al confronto in panchina, il tecnico nerazzurro ha voluto rivendicare un percorso personale: "Cerco di non copiare nessuno, ho fatto la mia esperienza partendo dal settore giovanile".

E non è mancata neppure la risposta a Mourinho sul calendario. "Avrei preferito un giorno di riposo in più dopo l’estenuante partita con il Napoli, ma dobbiamo prenderne atto".