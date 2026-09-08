Con l'addio per fine contratto di Dusan Vlahovic alla Juventus, cambia la vetta della classifica dei calciatori di Serie A più pagati. Via il serbo, che percepiva 12 milioni netti a stagione, adesso al primo posto c'è Lautaro Martinez con i suoi 9 milioni netti.

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Alle spalle del capitano dell'Inter si collocano due compagni di squadra, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, entrambi a quota 6,5 milioni netti. Seguono a 6 milioni Marcus Thuram e Kenan Yildiz. Proprio il numero 10 della Juventus rappresenta uno dei movimenti più rilevanti dell’anno: nella stagione 2025/26 percepiva 1,5 milioni netti, mentre dopo il rinnovo il suo ingaggio è cresciuto considerevolmente, con un aumento di 4,5 milioni.

In fondo è bagarre

A quota 5,5 milioni si trovano Alessandro Bastoni, Randal Kolo Muani e Kevin de Bruyne. La nona posizione è occupata alla pari da tutti gli otto calciatori che percepiscono 5 milioni netti: Moise Kean, Benjamin Pavard, Bremer, Douglas Luiz, Gonçalo Ramos, Mike Maignan, Mario Gila e Rasmus Højlund. Al decimo posto, ancora a pari merito, si collocano Piotr Zieliński e Teun Koopmeiners con 4,5 milioni.