Terzo gol nelle prime tre partite di campionato con la maglia della Lazio per Davide Frattesi che, dopo aver propiziato la rimonta biancoceleste a Udine, ha parlato così dell'avvio di stagione della sua squadra: "E' una vittoria che pesa tanto perché dà ancora più entusiasmo dopo un inizio disperato - le parole dell'ex centrocampista dell'Inter a Sky Sport -. Onestamente, nessuno poteva pensare che avremmo fatto nove punti, sinceramente neanche io. Avrei firmato per 6-7 al massimo. La forza di questa squadra è il gruppo, io sono sincero e non dico bugie. Lo dico perché lo penso veramente".

Che effetto vi fa vedervi primi con Inter e Roma?

"E' troppo presto, troppo presto. Udine è un campo difficilissimo, ma avremo davanti a noi prove più importanti Siamo consapevoli che sarà impossibile rimanere lì, ma finché ci siamo fa piacere".

Hai detto che volevi sentirti al centro di un progetto, ti aspettavi di iniziare così bene?

"No, fondamentalmente. Ma ho iniziato ad avere la sensazione di essere elettrico. Non vedevo l'ora che arrivasse la partita, ieri continuavo a girare per la camera. Sto ritrovando quelle sensazioni lì, per me è una grande cosa. Mi mancava".