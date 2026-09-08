"L'Inter ha tutte le capacità per arrivare in semifinale, la Roma può essere una mina vagante perché abbiamo visto come Gian Piero Gasperini ha approcciato la stagione, per il Napoli sarà dura. Spero che la sorpresa possa essere il Como". Questo è il parere espresso negli studi di Sky Sport da Aldo Serena a proposito delle possibilità delle squadre italiane in Champions League.