"L'Inter ha tutte le capacità per arrivare in semifinale, la Roma può essere una mina vagante perché abbiamo visto come Gian Piero Gasperini ha approcciato la stagione, per il Napoli sarà dura. Spero che la sorpresa possa essere il Como". Questo è il parere espresso negli studi di Sky Sport da Aldo Serena a proposito delle possibilità delle squadre italiane in Champions League. 

Sezione: News / Data: Mar 08 settembre 2026 alle 19:35
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.