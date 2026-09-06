Il derby di Istanbul tra Fenerbahce e Besiktas ha regalato tensione, gol e un acceso confronto tra due vecchie conoscenze della Serie A: Milan Skriniar e Dusan Vlahovic. Entrambi sono riusciti a trovare la rete, ma alla fine a festeggiare è stato il Besiktas dell’ex attaccante della Juventus, vittorioso per 2-1 sul campo dei rivali.

Skriniar e Vlahovic faccia a faccia

A far discutere, però, non sono stati soltanto i gol. Durante la partita i due giocatori sono stati protagonisti di un durissimo confronto, arrivando testa a testa nel corso di una rissa che ha coinvolto diversi elementi delle due squadre. Le immagini stanno rapidamente facendo il giro del web anche per il particolare dialogo tra Skriniar e Vlahovic: i due, forti delle rispettive esperienze nel campionato italiano, si sarebbero infatti insultati anche in italiano.

Il gesto dell'ex Juventus

La tensione non si è esaurita con il faccia a faccia. Quando i due erano ormai stati separati e si trovavano a distanza, Vlahovic ha rivolto un gesto provocatorio verso Skriniar, alimentando ulteriormente le polemiche.