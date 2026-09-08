Federico Dimarco non è partito per Madrid e salterà la sfida di Champions League contro il Real. L’esterno dell’Inter è alle prese con una lieve distorsione al ginocchio sinistro, rimediata sabato contro il Napoli.

Nonostante abbia svolto parte dell’allenamento ieri in gruppo, lo staff nerazzurro ha scelto di non correre rischi, considerando anche l’inizio della stagione.Come riportato dal Corriere dello Sport, Dimarco dovrebbe essere preservato anche contro l’Udinese, con la gara di lunedì che offrirà qualche giorno in più per recuperare.

Al Bernabéu toccherà quindi a Carlos Augusto, protagonista positivo contro il Napoli con l’assist per Thuram, nella sua prima presenza stagionale.

Sezione: Rassegna / Data: Mar 08 settembre 2026 alle 09:09
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.