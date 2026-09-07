Il Savoia 1908 F.C. ha comunicato ai propri tifosi che le prossime due gare interne di campionato saranno le ultime disputate allo stadio 'Alberto De Cristofaro'. di Giugliano in Campania. Dopo le sfide con Crotone e Casarano, in programma rispettivamente il 12 settembre e 19 settembre, infatti, la squadra tornerà a calcare il campo dell'Alfredo Giraud, in occasione dell'incrocio con l'Inter U23 di Stefano Vecchi. "Solo 180 minuti ancora lontano da Torre Annunziata, poi si torna a casa! Avanti Savoia!", il messaggio con cui si conclude il post pubblicato su Instagram. 

Sezione: Inter U23 / Data: Lun 07 settembre 2026 alle 22:57
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.