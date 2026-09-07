Il Savoia 1908 F.C. ha comunicato ai propri tifosi che le prossime due gare interne di campionato saranno le ultime disputate allo stadio 'Alberto De Cristofaro'. di Giugliano in Campania. Dopo le sfide con Crotone e Casarano, in programma rispettivamente il 12 settembre e 19 settembre, infatti, la squadra tornerà a calcare il campo dell'Alfredo Giraud, in occasione dell'incrocio con l'Inter U23 di Stefano Vecchi. "Solo 180 minuti ancora lontano da Torre Annunziata, poi si torna a casa! Avanti Savoia!", il messaggio con cui si conclude il post pubblicato su Instagram.