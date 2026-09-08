Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery, Vincent Kompany e Luis Enrique sono i cinque allenatori candidati al premio di migliore allenatore per quanto riguarda l'edizione 2026 del Pallone d'Oro. Non c'è traccia di tecnici della Serie A: in lista non sono stati inseriti né Cristian Chivu, capace di guidare l'Inter al double nazionale al primo colpo, né Cesc Fabregas, demiurgo della storica qualificazione in Champions League del Como. 

Sezione: News / Data: Mar 08 settembre 2026 alle 14:20
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.