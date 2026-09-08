Alessandro Costacurta, bandiera del Milan da calciatore e oggi opinionista Sky, ha stroncato le aspettative dei rossoneri in questa stagione, almeno per quanto visto finora. Nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore si è così espresso: "Il Milan non è da Scudetto, i rossoneri non sono forti come l’Inter. Lo sono abbastanza però per lottare per il piazzamento Champions. L’Inter mi ha impressionato: se sai fare tre gol a una squadra che si barrica dietro come il Napoli vuol dire che sei fortissimo. Anche la Roma è più avanti del Milan. Oggi, insieme al Como, sono squadre spettacolari. Milan e Juventus non arrivano ancora a quel livello".
Sezione: News / Data: Mar 08 settembre 2026 alle 16:10
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
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