Alessandro Costacurta, bandiera del Milan da calciatore e oggi opinionista Sky, ha stroncato le aspettative dei rossoneri in questa stagione, almeno per quanto visto finora. Nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore si è così espresso: "Il Milan non è da Scudetto, i rossoneri non sono forti come l’Inter. Lo sono abbastanza però per lottare per il piazzamento Champions. L’Inter mi ha impressionato: se sai fare tre gol a una squadra che si barrica dietro come il Napoli vuol dire che sei fortissimo. Anche la Roma è più avanti del Milan. Oggi, insieme al Como, sono squadre spettacolari. Milan e Juventus non arrivano ancora a quel livello".