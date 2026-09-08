Nelle prime tre giornate della Serie A 2026-27, l'Inter ha confermato di essere 'la squadra più forte' d'Italia, secondo Pasquale Marino. "Cominciano a vedersi i valori. Anche la Roma sta giocando un ottimo calcio. Poi c'è stato equilibrio tra Juve e Milan", ha spiegato l'ex allenatore a Tuttomercatoweb.com commentando i primi verdetti del torneo nostrano.

Chiuso momentaneamente il capitolo relativo al campionato, i nerazzurri questa sera saranno protagonisti sul prestigioso palcoscenico del Bernabeu per il match d'esordio in Champions League contro il Real Madrid: "E' una partita che mi incuriosisce perché è all'inizio della stagione. L'Inter sta dimostrando la propria forza, vincere contro il Napoli non era facile. Per ostacolare i nerazzurri bisogna fare qualcosa di straordinario".