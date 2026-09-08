Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport per presentare il big match di Champions League in programma questa sera tra il Real Madrid di José Mourinho e l'Inter di Cristian Chivu.*
"Mou? Quel che ci siamo detti, a parte il mio 'Vaffanculo, ci lasci con Benitez', resterà per sempre fra noi", esordisce Materazzi che spiega di aver incontrato lo Special One non troppo tempo fa per un video. "José prese un aereo apposta, solo per registrare quel filmato, e mi ha detto di nuovo: 'Tu e John Terry, i centrali più importanti della mia carriera'".
"Non sono sorpreso di vederlo ancora al Real Madrid, perché conosco il rapporto che ha con Florentino, quanto lui si fidi di José. Così tanto da avergli ridato in mano le chiavi del Real e José farà quello che è abituato a fare: prendersi tutte le responsabilità, diventare l'unico vero punto di riferimento - aggiunge -. La cosa bella di José è che chi gioca per lui si sente 'uno di lui', in campo 'muore' per lui. La cosa brutta è che viene rimpianto quando va via....."
L'Inter arriva questa sfida dopo la pazza rimonta da 0-2 a 3-2 contro il Napoli. "L'Inter si sarebbe sentita forte anche se avesse perso: soprattutto nel primo tempo ha fatto una gran partita. E una squadra forte la vedi quando perde 2-0: zero panico, nessun nervosismo. Solo un capitano, Lautaro, che ha alzato il livello di attenzione: che vuol dire prendersi un fallo o arrabbiarsi il giusto con l'arbitro, beccandosi un giallo anche serio ero li a pochi metri - non aveva detto nulla. Gli arbitri se Dio vuole stanno lasciando giocare molto: non possono diventare permalosi solo perché uno per rabbia sbatte i piedi per terra - ha aggiunto -. Se l'ha vinta Chivu? Mi è sembrato di rivedere il Mourinho che in Inter-Siena 4-3 del 2010, sotto 3-2, mette in campo cinque-sei giocatori offensivi compreso Stevanovic, e vince con gol di Samuel centravanti. Mourinho di sicuro, per non farsi schiacciare, non avrebbe tolto Hojlund che da solo tiene alta tutta la squadra e corre su tutti i palloni, per mettere non me ne voglia Lucca - uno meno forte di lui".
Sfida anche di comunicazione. "Cristian è cosi intelligente che non gli ho ancora sentito sbagliare un'intervista, anche se ogni tanto lo si vuole portare dentro le polemiche, tipo quella su Juve, Milan e gli scontri diretti: mica è così scemo da dire che il loro valore è inferiore a quello dell'Inter - commenta Matrix -. La cosa che Mourinho diceva più spesso a Chivu? Fra noi zingari e José non servivano tante parole: lui è come noi, bastava uno sguardo".
"L'Inter non deve permettere tanti tiri, anche in porta, come contro il Napoli: se li concedi al Real, è dura che ti salvi - analizza Materazzi -. La ThuLa titolare? Stimo tanto Pio, in questo gruppo può starci alla grande, ma non toglietemi Thuram: ha corsa, fisico, sente il gol, cambia le partite. Ed è palese che lui e Lautaro sono fatti per giocare insieme. Guardate come si abbracciano sotto la Nord dopo il 3-2. Jones? Molto bene. Non ha il fisico di un McTominay, ma si butta su tutti i palloni e poi è intelligente, salta l'uomo: si vede che ha giocato in un grande club".
"Dumfries? Non sono mica così sicuro che giochi: secondo me José sta un po' più accorto - conclude -. Per me la sfida si decide a centrocampo, anche se dipende da come si metteranno loro: se tu giochi con i tre e loro con i due soltanto, possono andare in difficoltà. Dimarco? Assenza pesante. Visto sabato? Al di là della punizione sulla traversa, la partita l'ha riaperta lui: in pochi, con un ginocchio messo male, avrebbero chiuso un'azione così sul secondo palo, con la lucidità di metterla in mezzo. Ormai quasi preferisce fare un assist che segnare un gol. Questa Inter può stare in corsa su tutti e due gli obiettivi principali o è costretta a scegliere? No, e il perché sta in tre nomi. Stones, Spence e Jones. I tre inglesi, per questa missione, possono fare la differenza".
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 10:32 TS - La sfida special contro l'Inter non cambia José: è il solito Mourinho
- 10:17 Brozovic vuole tornare in Italia, ci pensa anche la Juve? La situazione
- 10:03 Retroscena Frattesi, Inter e Juve hanno parlato in estate di uno scambio
- 09:50 CdS - Dal Napoli al Real, Lautaro leader dell'Inter a Madrid sulla scia di Milito: quinta sfida al Real
- 09:37 CdS - Real Madrid-Inter, atteso il CT Mancini al Bernabéu: presto le prime convocazioni
- 09:22 CdS - Tre novità certe contro il Real. Jones scalpita, Pavard quinto a centrocampo?
- 09:09 CdS - Niente Real, Dimarco resta a Milano: da valutare per Inter-Udinese
- 08:55 GdS - Brand, ricavi, sponsor, stadio e social: il divario economico tra Real Madrid e Inter
- 08:41 GdS - Spence accelera: presto in gruppo. L'obiettivo è Roma-Inter
- 08:27 Materazzi: "Se stai con Mourinho muori per lui. Chivu me lo ha ricordato contro il Napoli"
- 08:14 GdS - Real Madrid-Inter, 5 cambi per Chivu. Jones titolare: la probabile
- 08:00 Preview Real Madrid-Inter - Dimarco ko, Chivu ritrova la Thu-La
- 00:00 La stella nerazzurra brilla nel cielo della Champions
- 23:47 Serena: "Inter, sul mercato distanza enorme dal Real. Ma in campo se la gioca"
- 23:46 AZ Picerno-Inter U23 4-1, le pagelle dei calciatori lucani
- 23:32 Picerno-Inter U23, le pagelle: si salvano in pochi nella sconfitta di Picerno
- 23:23 Lazio, Frattesi in gol nelle prime tre di Serie A: eguagliato il record di Zarate
- 23:08 L'Inter U23 perde male a Picerno: 4-1 per i lucani, espulso Bovio
- 23:07 Frattesi: "Mi sento elettrico, sto ritrovando sensazioni che mi mancavano"
- 22:57 Il Savoia torna a casa contro l'Inter U23: si giocherà allo Stadio Giraud
- 22:43 Frattesi, non c'è due senza tre: l'ex Inter ispira la rimonta della Lazio a Udine
- 22:33 Croazia, Sucic nella prima lista di Bilic: "Il criterio? Ho scelto i migliori"
- 22:18 Cagliari rialza la testa dopo i ko con Inter e Verona, Maldini: "Importantissima"
- 22:04 A Madrid operazione riscatto per l'Inter. Anche perché l'anno scorso...
- 21:50 Solet e Piotrowski infortunati: condizioni da valutare in vista di Inter-Udinese
- 21:35 Sky - Real-Inter, mezza rivoluzione di Chivu: 5 cambi rispetto al Napoli
- 21:20 Lavezzi: "Inter, tecnica e carattere col Napoli. Lautaro? Qualità immensa"
- 21:05 videoLa vigilia di Real Madrid-Inter, Chivu "risponde" a Mourinho: le ultime dal Bernabeu
- 20:50 Maldini segna e il Cagliari vince: Lecce battuto 1-0 all'Unipol Domus
- 20:35 Chivu a ITV: "I ragazzi sono abituati a certi stadi. Faremo una grande partita"
- 20:20 Lautaro Martinez a ITV: "Contro il Real dobbiamo essere pronti a tutto"
- 20:05 Quote Scudetto, Roma vera rivale dell'Inter. Molto distanti Juve e Milan
- 19:48 Lautaro a Sky: "Il Real è forte, ma noi abbiamo le nostre armi. La fame che ho dentro..."
- 19:42 Chivu a Sky: "Thuram titolare? Sta meglio e dopo il gol ha più fiducia"
- 19:39 Chivu: "Domani vogliamo essere competitivi senza snaturarci, possiamo scrivere pagine importanti"
- 19:29 Legrottaglie analizza: "L'Inter ogni anno diventa più forte"
- 19:24 Lautaro in conferenza: "Champions obiettivo, non un'ossessione. Mourinho e Mbappé..."
- 19:15 Lazio Women, Zannini: "Inter più centrata, ci è mancato questo"
- 18:55 Rivivi la diretta! MOU provoca, la CONFERENZA di CHIVU in DIRETTA: la VIGILIA di REAL MADRID-INTER. DIMARCO OUT
- 18:47 UFFICIALE - Fiorentina, riecco Vanoli: "Un grande ringraziamento per aver accettato"
- 18:33 Malagò: "Dopo il calciomercato vedo le italiane più competitive"
- 18:19 De Vrij: "Il Panathinaikos per me è una sfida simile all'Inter"
- 18:05 Real, Mbappé: "Pallone d'Oro? Voterei per me stesso. Non so se..."
- 17:50 CF - Stima monte ingaggi, Inter avanti di un'incollatura sulla Juve
- 17:40 Moratti: "Chivu ha tutto per vincere la Champions. Ausilio valore perso"
- 17:36 Vinicius carica: "Vinceremo la Champions. L'Inter ci metterà alla prova"
- 17:28 Croazia, Bilic: "Come sceglierò i convocati? Prendendo i migliori"
- 17:18 Croazia, i primi convocati di Bilic: Sucic c'è, in lista anche Perisic
- 17:07 Sneijder: "Il Triplete è cosa nostra, all'Inter non succederà più"
- 16:54 Mbappé mette nel mirino Raul: contro l'Inter per scalare una speciale classifica
- 16:40 Buyo a FcIN: "Real più forte, ma l'Inter ha qualità. Pepo come il buon vino"
- 16:30 Vigilia di Real Madrid-Inter, sarà Lautaro a parlare in conferenza con Chivu
- 16:26 Lautaro da rosso per l'esultanza? Calvarese: "Scene sempre tollerate"
- 16:13 Inter-Napoli, sul trono c'è il Toro. Bisseck e Diouf di seguito
- 15:59 La UEFA dispone minuto di silenzio per le vittime della sciagura in Nepal
- 15:45 Bookies - UCL, Real Madrid avanti sull'Inter: colpo nerazzurro a 4,85
- 15:30 Ranocchia fiducioso: "Chivu vuol far capire di avere superato il maestro"
- 15:16 Zola sul Napoli: "Il ko con l’Inter può diventare un vantaggio psicologico"
- 15:01 Champions, ultimo anno coi palloni Adidas: dal 2027 toccherà a Nike
- 14:47 Scudetto, Roma e Como rivali dell'Inter? Il parere di Pazzini e Trevisani
- 14:33 Mbappé a Sky: "Inter squadra di qualità, ma io preferisco il Milan"
- 14:19 Capello: "Si fischia di meno, era ora. In UCL incuriosito dal Como"
- 14:05 Sky - Niente Madrid per Dimarco: decisione precauzionale di Chivu
- 13:55 Chivu sorride e punge durante il torello: "Niente mano, come Lobotka..."
- 13:50 I tifosi del Real Madrid si mobilitano: bandiere di Ceuta domani con l'Inter
- 13:40 SM - Dimarco, sensazioni negative per Madrid. Diversi volti nuovi tra i titolari
- 13:35 Giovanili, tutti i risultati del weekend: spicca l'ottima U20
- 13:25 Mbappé: "Champions sempre bella. Mourinho uno che sa vincere"
- 13:15 Roberto Carlos celebra Dimarco: "Terzino moderno, mi ricorda il mio modo di giocare"
- 13:11 Serie A Women's Cup, in semifinale sarà Juventus-Inter