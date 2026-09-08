Alla vigilia del debutto in Champions League contro l'Arsenal di domani sera, Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, torna in conferenza stampa sulla bruciante sconfitta di sabato a San Siro contro l'Inter: "Sabato è stata una bellissima partita persa per nostre ingenuità, ma anche l'Inter poteva dire lo stesso. Questo è il calcio. Domani è una competizione diversa. L'Europa ti dà ancora più stimoli e adrenalina. Affronteremo i migliori e servirà grande tecnica e quando non avremo la palla bisognerà difendere meglio di squadra perché fino a questo momento sia con Como e Inter in certi casi abbiamo lasciato un po' a desiderare".

Che tipo di sensazioni ha e che tipo di Champions si aspetta per il suo Napoli?

"Bisogna fare un passetto alla volta. Domani iniziamo e poi fino a fine gennaio ci sono otto partite dove, ripeto, dobbiamo fare un bel po' di punti. Bisogna essere fiduciosi, la Champions è un'ambizione che dobbiamo avere tutti. Questa è la cosa che ci porterà avanti".