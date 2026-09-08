È notizia di questi giorni il tam tam organizzato dai tifosi del Real Madrid per mostrare il proprio sostegno alla popolazione di Ceuta durante la gara contro l'Inter. Nelle ultime ore erano apparse alcune notizie che parlavano di un divieto di accesso delle bandiere dell'exclave iberica, ma le Merengues hanno smentito categoricamente con un comunicato: "In risposta alle notizie apparse su alcuni social media e su alcuni organi di stampa, il Real Madrid CF desidera precisare che è categoricamente falso che il club abbia impartito istruzioni per vietare l'accesso allo stadio Santiago Bernabéu alle bandiere spagnole o alle bandiere di qualsiasi nostra comunità autonoma o città. Il regolamento del club si attiene alle linee guida della legislazione vigente e, naturalmente, consente e ha sempre consentito, senza alcuna restrizione, l'accesso al nostro stadio a tutte le bandiere ufficiali del nostro Paese".