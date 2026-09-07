Aldo Serena è convinto che l'Inter possa dire la sua contro il Real Madrid, nel match del Bernabeu che domani inaugurerà il percorso in Champions League di entrambe le squadre: "La distanza è enorme dal punto di visto economico, basti vedere il mercato che hanno fatto i blancos - ha detto l'ex attaccante dei nerazzurri a Sky Sport -. Sotto il profilo qualitativo, gli spagnoli hanno giocatori più bravi individualmente, ma il calcio è un gioco di squadra, e quindi intervengono altre componenti. In campo l'Inter se la gioca".