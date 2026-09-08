José Mourinho deve fare i conti con numerose assenze in vista della sfida contro l’Inter. Il Real Madrid arriva al debutto in Champions League con una rosa condizionata da squalifiche e infortuni.

Per motivi disciplinari non saranno disponibili Arda Güler, Camavinga e Bernardo Silva, mentre restano fuori per problemi fisici Militao, Rodrygo, Asencio e Mendy. Da valutare anche le condizioni di Tchouameni e Thiago Pitarch, entrambi presenti nell’allenamento della vigilia ma ancora senza minuti in stagione.

Rebus a centrocampo

Il principale dubbio riguarda il centrocampo: con Valverde sicuro del posto, Mourinho deve scegliere il suo compagno nel 4-2-3-1. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Bellingham rappresenta l’opzione più naturale, ma il tecnico portoghese lo ha finora utilizzato in posizione più avanzata, alle spalle di Mbappé. In alternativa potrebbe arretrare Alexander-Arnold, già impiegato da centrocampista ai tempi del Liverpool.

L’assenza di Güler dovrebbe inoltre spalancare le porte della formazione titolare a Diomande, giovane talento arrivato per 130 milioni di euro. L’alternativa è l’ex milanista Brahim Diaz.