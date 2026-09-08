Stasera si affronteranno in uno dei templi del calcio mondiale, lo stesso dove 16 anni fa festeggiavano insieme la vittoria della Champions League, a corredo di uno storico Triplete nerazzurro. Sia José Mourinho sia Cristian Chivu hanno sottolineato ieri nelle rispettive conferenze come tra di loro non ci sia alcun problema e che i rapporti siano buoni, in risposta a una polemica del passato innescata, e da chi se no, dal portoghese quando sottolineò come fosse sorpreso che un (generico) collega con poca storia potesse guidare un grande club. Nessun nome, ma il romeno fu tirato in mezzo al discorso e a domanda diretta rispose: "Dobbiamo guardarci anche dal rumore degli amici".

Nella ricostruzione di La Repubblica, la querelle avviata dallo Special One è spiegata da quanto accaduto nell'estate 2025, quando dopo il divorzio dal Fenerbahçe a Mourinho non sarebbe spiaciuto tornare all’Inter. Beppe Marotta, difendendo la scelta di Chivu, lo liquidò così: "Per la nostra panchina addirittura si evocava Mourinho, che con tutto il rispetto...". Come dire che aveva fatto il suo tempo. E invece il portoghese ha la possibilità di giocarsi un’altra - forse l’ultima - possibilità di mettere le mani sul trofeo più bello, che a lui come all’Inter manca da 16 anni.