Djed Spence procede spedito verso la prima convocazione con l’Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il laterale inglese ha iniziato in ritardo la preparazione dopo aver smaltito un infortunio e aver completato le pratiche per il visto, ma il suo debutto sembra ormai vicino.

Le tempistiche

Chivu potrebbe inserirlo presto nel gruppo e portarlo in panchina già per il big match del 19 settembre all’Olimpico contro la Roma. Arrivato all’Inter per 31 milioni di euro più bonus, Spence è destinato a essere un elemento importante sulle fasce, potendo giocare sia a destra sia a sinistra. Il suo rientro sarebbe stato particolarmente utile anche a Madrid, considerando l’assenza di Federico Dimarco.