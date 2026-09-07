Prova di forza dell'AZ Picerno, autore di una robante vittoria per 4-1 contro l'Inter U23. Lucani che per lunghi tratti padroneggiano possesso, ritmo e giocate. Fatta salva per una breve frazione del secondo tempo in cui l'intensità del gioco si abbassa, gli uomini di De Luca conquistano con merito la vittoria e volano a punteggio pieno in testa al girone C di Serie C. Grandi applausi per capitan Esposito, per Virgilio e per il subentrato Kanoutè (autore di una pregevolissima doppietta). Bocciati invece un incolore Pugliese, un non perfetto Marcone (sorpreso sul proprio palo in occasione del gol interista) un non sempre brillante Bellodi e uno sciagurato Maselli che, a pochi istanti dal fischio finale e a risultato acquisito, rimedia una sciocca e inutile espulsione per una reazione scomposta contro il nerazzurro Fumagalli. Di seguito sono riportati i nostri voti ai giocatori picernesi.

AZ PICERNO: Marcone 5.5; Bellodi 5.5, Del Fabro 6, Bassoli 6; Gemignani 6, Bianchi 6.5, Franco 6 (Maselli 4), Virgilio 7.5 (Nocerino 6); Esposito 7 (Kanoutè 8), Abreu 6.5 (Coppola S.V.), Pugliese 5.5 (Scravaglieri S.V.). Allenatore: Claudio De Luca.