Approfittando della trasferta di Madrid, una delegeazione dell'Inter ha visitato la sede centrale di BBVA, denominata La Vela, a Madrid, nell’ambito della partnership strategica tra il Club e il gruppo bancario, nuovo Official Sleeve Partner nerazzurro. All’incontro hanno preso parte Javier Zanetti, Vice President, Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer, Onur Genç, CEO di BBVA, e Murat Kalkan, Head of Digital Banks. La visita ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare la relazione tra le due realtà, confermando una visione comune orientata al lungo periodo.

La collaborazione tra Inter e BBVA nasce con l’obiettivo di andare oltre una classica sponsorizzazione, sviluppando progetti condivisi capaci di creare valore per tifosi e clienti. Un percorso che punta su contenuti, esperienze e iniziative innovative, con l’ambizione di costruire un legame sempre più solido e rilevante nel tempo.