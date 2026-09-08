Dopo la sfida dispendiosa contro il Napoli e con un giorno di riposo in meno rispetto al Real Madrid, Cristian Chivu prepara qualche cambio, ma senza stravolgere l’undici titolare. Come riportato dal Corriere dello Sport, sono tre le novità praticamente certe: Carlos Augusto a sinistra al posto dell’infortunato Dimarco, Calhanoglu in cabina di regia e Thuram al fianco di Lautaro Martinez. A centrocampo potrebbe inoltre debuttare dal primo minuto Jones, considerato pronto per una sfida di questo livello.

Le altre scelte

Dubbi invece sulla fascia destra, dove Diouf potrebbe lasciare spazio a Luis Henrique, chiamato a contenere Vinicius. Non è esclusa nemmeno l’ipotesi Pavard come quinto di centrocampo.

In difesa, invece, Chivu dovrebbe confermare il reparto visto nelle ultime uscite. Bisseck appare imprescindibile e potrebbe avere il compito di limitare Vinicius grazie alla sua velocità. Al centro della difesa, infine, Akanji resta favorito su Stones.

Probabile Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Jones, Carlos Augusto; Lautaro Thuram. 

Sezione: Focus / Data: Mar 08 settembre 2026 alle 09:22
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.