Lautaro Martinez arriva al Santiago Bernabeu con l’obiettivo di lasciare ancora il segno in un'altra notte europea. Come riportato dal Corriere dello Sport, il capitano dell’Inter affronta per la quinta volta in carriera il Real Madrid, la terza in trasferta, dopo i precedenti del 2020 e del 2021. Contro i Blancos ha finora realizzato un gol e un assist, entrambi nella sfida giocata a Valdebebas nel novembre 2020.

Dopo essersi finalmente sbloccato in campionato contro il Napoli, l’argentino vuole confermarsi anche nella notte più prestigiosa, nello stadio in cui Diego Milito nel 2010 segnò una doppietta storica. La Champions League rappresenta uno degli obiettivi stagionali dell’Inter, ma Lautaro invita a mantenere equilibrio: "Tutti possiamo sognare, ma non deve essere un’ossessione", ha dichiarato alla vigilia.

Lautaro simbolo dell'Inter a Madrid

La vittoria ottenuta contro il Napoli ha aumentato fiducia ed entusiasmo nell’ambiente nerazzurro, ma il capitano sa che la strada è ancora lunga. E il primo ostacolo europeo è di quelli più impegnativi: il Real Madrid è probabilmente la sfida più dura del girone, ma l’Inter arriva al Bernabeu con maggiore consapevolezza e una squadra rinforzata dal mercato.

"Affrontiamo una squadra di grandissimo livello, ma noi abbiamo le nostre armi. Siamo pronti", ha detto Lautaro, chiamato ancora una volta a essere il punto di riferimento della squadra. Al Bernabeu servirà un’Inter fedele alla propria identità, capace di resistere alla pressione e sfruttare le proprie qualità. Con il capitano argentino pronto a guidare i nerazzurri nella grande corrida di Madrid.