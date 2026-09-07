Finisce nel peggiore dei modi la trasferta di Picerno per l'Inter U23. I nerazzurri perdono 4-1 sul campo della capolista e non riescono nell'impresa. Dopo 37' minuti tutto sommato equilibrati, i nerazzurri hanno subito due gol in rapida successione, il primo di Abreu e il secondo di Virgilio. Poi, dopo un avvio di ripresa ancora a favore del Picerno, il gol di Agbonifo, subentrato, aveva ridato speranza all'Inter U23 a venti dalla fine.

Speranze cancellate dieci minuti dopo, in una sequenza di azioni che ben rappresenta il significato dell'espressione "sliding doors". Jakirovic prima e Stante poi non sono riusciti a segnare il 2-2 in mischia da buona posizione su due corner consecutivi, con Kanouté che invece ha punito l'Inter U23 dalla sinistra segnando il 3-1 pochi secondi più tardi, all'82'. Al 92' rosso per Bovio, autore di un fallo irruento e inutile proprio su Kanouté. Lo stesso Kanouté ha trovato la doppietta personale al 95', con un gol fotocopia di quello precedente. Infine, espulso anche Maselli per il Picerno in un finale decisamente sopra le righe, con tanto nervosismo. Prossimo impegno per l'Inter U23 sabato 12 settembre in casa contro la Casertana.

IL TABELLINO

PICERNO-INTER U23 4-1

Marcatori: Abreu (37'), Virgilio (40'), Agbonifo (I, 72'), Kanouté (82', 95')

PICERNO (3-4-3): Marcone; Bellodi, Del Fabro, Bassoli; Gemignani, Bianchi, Franco (dal 76' Maselli), Virgilio (dal 71' Nocerino); Esposito (dal 76' Kanouté), Abreu (dall'86' Coppola), Pugliese (dall'86' Scravaglieri).

A disposizione: Pecci, Cortese, Perri, Maiorino, Tolovan, Pistolesi, Rillo, Oliviero.

Allenatore: Claudio De Luca.

Ammoniti: Pugliese (33'), Bellodi (100')

Espulso: Maselli (92?)

INTER (3-4-2-1): Melgrati; Stante, Bovio, Jakirovic; Re Cecconi (dal 46' Agbonifo), Bovo (dal 69' Charlys), Kaczmarski, Marello; Mosconi (dal 69' Zuberek), Mancuso (dal 46' Fumagalli); Iddrissou (dall'84 Lavelli).

A disposizione: Taho, Raimondi, Avitabile, Cerpelletti, Tosto, Milani, Garonetti.

Allenatore: Stefano Vecchi.

Ammoniti: Bovo (13'), Fumagalli (89'), Zuberek (100')

Espulso: Bovio (92')

Arbitro: Leonardo Di Mario (sez. di Ciampino)

Assistenti: Vitale, Ciannarella

Quarto Ufficiale: Acquafredda

Operatore FVS: Valcaccia

RIVIVI IL LIVE

23.02 - Finisce qui, dopo un recupero che è diventato praticamente un supplementare. Picerno batte Inter U23 4-1.

103' - A terra Agbonifo. Possibile problema fisico per lui.

101' - Confermato il rosso a Maselli.

100' - Ammonito Zuberek. Piovono cartellini, ammonito anche Bellodi.

99' - FVS per il Picerno, intanto in campo si accende un capannello. L'Inter U23 però deve evitare i cartellini.

98' - Espulso Maselli, fallo di reazione su Fumagalli e dieci contro dieci.

IL GOL - Gol fotocopia del precedente. Dribbling su Stante e destro a giro, questa volta alto: palla all'incrocio dei pali.

95' - GOL DEL PICERNO, finisce malissimo per l'Inter. Ancora Kanouté, 4-1.

92' - FVS e rosso, sacrosanto, per Bovio. Decisione giusta, ingenuità del difensore nerazzurro. Sono già iniziati intanto i sette minuti di recupero.

89' - Ammonito Bovio. Fallo durissimo su Kanouté, occhio a possibile cambio di cartellino.

89' - Ammonito Fumagalli, fallo di frustrazione.

86' - Ultimi cambi Picerno. Fuori Abreu per Coppola e Pugliese per Scravaglieri.

85' - Zuberek non trova la porta di testa da pochi metri. Gol mangiato per il polacco, era tutto solo e ben messo con il corpo.

84' - Ultimo cambio Inter, Lavelli per un impalpabile Iddrissou.

IL GOL - Gol sbagliato, gol subito. Azione confusa che premia Kanouté. Il neo-entrato esterno del Picerno dribbla Stante e calcia sul secondo palo: impossibile per Melgrati fare di più, 3-1.

82' - GOL DEL PICERNO. Kanouté riporta i suoi sopra di due gol, 3-1.

79' - Secondo angolo consecutivo, ancora Stante vicinissimo al gol. Il centrale nerazzurro trova Marcone da pochi passi.

78' - Che occasione per l'Inter! Stante di testa su corner, parata di Marcone, poi Jakirovic in girata trova ancora Marcone.

76' - Due cambi per il Picerno, che corre ai ripari. Kanouté per Esposito, Maselli per Franco.

IL GOL - Cross dalla sinistra di Fumagalli di trivela. Zuberek non ci arriva, ma sul secondo palo Agbonifo è tutto solo. Ha tutto il tempo per stoppare, prendere la mira e incrociare il rasoterra con il destro. Partita riaperta.

72' - GOOOOOOOOOLLLLLLLLL DELL'INTER! PRIMA GIOIA PER AGBONIFO, 2-1!

71' - Sponda di Zuberek per Charlys, che prova il tiro da lontano: conclusione debolissima, blocca a terra Marcone.

71' - Cambio Picerno. Fuori Virgilio, dentro Nocerino.

69' - Doppio cambio Inter. Fuori Bovo e Mosconi per Charlys e Zuberek.

68' - Cooling break. Arriveranno due cambi per l'Inter.

66' - Giù Agbonifo in area di rigore. Card FVS giocata da Vecchi. Agbonifo era stato servito da Iddrissou e stoppando bene la palla avrebbe potuto calciare subito. Ha preferito invece cercare un'improbabile sterzata, da capire se c'è step on foot sulla rincorsa di Esposito ma non sembra.

63' - Bel giro palla del Picerno, corre a vuoto ora l'Inter U23. E il tempo per provare la rimonta è sempre meno.

59' - Iddrissou scarica per Fumagalli, che calcia di prima ma colpisce malissimo. Chance che sfuma.

57' - Occasione Inter. Agbonifo semina il panico e allarga per Marello. Cross morbido sul secondo palo che trova Iddrissou, colpo di testa alto il suo.

56' - Non c'è nulla, si riparte.

55' - Card FVS giocata dal Picerno, probabilmente per un potenziale rigore.

54' - Melgrati ancora decisivo. Corner ben battuto dal Picerno che porta al colpo di testa di Del Fabro. Respinta del portiere nerazzurro e poi la difesa si salva spazzando.

53' - Melgrati! Parata fondamentale su Pugliese, che era in posizione regolare sulla grande imbucata di Esposito. Kaczmarski male.

52' - Proiezione offensiva di Bovio che si conclude con un tentativo di rovesciata. Non colpisce la sfera.

50' - Pessimo disimpegno dell'Inter, che pasticcia in costruzione con Melgrati. Si salva poi la difesa nerazzurra.

22.04 - Si riparte a Picerno.

22.03 - Cambi per l'Inter. Entrano Agbonifo per Re Cecconi e Fumagalli per Mancuso.

Mezz'ora abbondante di equilibrio, poi due lampi del Picerno condannano l'Inter U23 a un secondo tempo di rincorsa: dopo 45 minuti al Curcio è 2-0 per i padroni di casa. L'Inter non si è praticamente mai resa pericolosa, fatta eccezione per un tiro di Mancuso su corner al 6' e un tentativo a giro di Iddrissou poco dopo il 20'. Il Picerno, ordinato ma sonnecchiante fino al 35', ha sbloccato la gara con un bellissimo gol di Abreu in girata al volo, raddoppiando al 40' con Virgilio. In entrambe le situazioni Inter U23 troppo leggera. Ora servirà un'impresa per portare punti a casa dalla trasferta di questa sera.

21.47 - Finisce qui il primo tempo. Picerno avanti di due gol sull'Inter U23.

45' - Due di recupero.

45' - Ancora Picerno pericoloso. Esposito calcia da fuori rasoterra, deviazione e palla che passa a pochi centimetri dal palo. Corner.

IL GOL - Imbucata di Esposito per Pugliese, che prende alle spalle Re Cecconi e mette una palla fantastica per Virgilio. Da solo a porta vuota per lui non c'è che da spingere in rete.

40' - GOL DEL PICERNO! Uno due devastante dei padroni di casa, ha segnato Virgilio, 2-0.

IL GOL - Cross dalla destra di Virgilio che trova Abreu, staccatosi dalla marcatura di Stante. La palla rimbalza e Abreu, di controbalzo, gira al volo sul secondo palo. Gol bellissimo.

37' - GOL DEL PICERNO! Bellissimo gol di Abreu, 1-0 per i padroni di casa.

33' - Ammonito Pugliese. Entrata dura su Mosconi, che però sembrava sul pallone.

28' - Bel lancio di Bovo, che sta crescendo con il passare dei minuti, per Marello. Tiro-cross insidioso, blocca Marcone, attento.

25' - Squadre di nuovo in campo.

23' - Pugliese al volo da lontanissimo: palla alta. Si va al cooling break.

21' - Marello e Mancuso combinano sulla sinistra, imbeccando poi Iddrissou. Il centravanti nerazzurro punta la porta, rientra a calcia a giro: palla sul fondo, non di molto.

14' - Punizione del Picerno che diventa corner dopo una deviazione di Stante. In realtà poi aveva ritoccato un giocatore di casa. Non fortunatissimo l'arbitro in questo avvio di gara.

13' - Ammonito Bovo. Il centrocampista ostacola l'uno due tra Bassoli e Pugliese e viene ammonito. Fiscale l'arbitro in questa situazione.

11' - Primo squillo del Picerno. Tiro di Gemignani parato dal Melgrati, sarà corner.

10' - Ottima Inter soprattutto in fase di recupero palla, con il Picerno che fatica a muovere la palla ed è spesso costretto a soluzioni complicate.

6' - Inter vicinissima al vantaggio! Cross di Marello su corner che sfila. Sul secondo palo Mancuso addomestica e scarica un destro potente verso la porta. Marcone devia in corner, un po' inspiegabilmente l'arbitro non se ne accorge e assegna la rimessa dal fondo.

2' - Subito Inter a farsi vedere. Punizione battuta rapidamente sulla trequarti che porta al cross di Marello: uscita alta in sicurezza per Marcone, che blocca.

21.00 - Fischio di Di Mario: è iniziata Picerno-Inter U23! Primo pallone gestito dall'Inter U23.

20.58 - Fascia di capitano al braccio per Francesco Stante, in assenza dell'infortunato Prestia. Nerazzurri in prima maglia, mentre il Picerno è in completo bianco.

20.57 - Squadre in campo al Curcio di Picerno. Pochi minuti al via.

Lunedì sera a Picerno per l'Inter U23, che sfida i lucani nella terza giornata del girone C di Serie C. La squadra di Vecchi è partita forte, vincendo a Catania e pareggiando con l'Altamura in casa. La trasferta contro il Picerno però non è gara semplice: allenati da Claudio De Luca, i rossoblu hanno fatto due su due contro Savoia e Scafatese e vincendo aggancerebbero Potenza e Sorrento a 9, in testa al campionato. Dal canto suo, l'Inter con i tre punti sarebbe da sola al terzo posto a 7. Ecco le formazioni ufficiali per la sfida in programma alle 21 allo stadio Donato Curcio, che vedono titolare Iddrissou, alla prima stagionale dall'inizio, e Bovo a centrocampo. Out Fiordilino.