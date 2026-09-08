REAL MADRID-INTER 3-0

Marcatore: Yanez (32', 62'), Santamaria (90'+2)

17.52 - Triplice fischio: sconfitta per l'Inter contro il Real Madrid, finisce 3-0.

IL GOL - Lancio lungo, spizzata di Castellon per Garcia, perso da Kartelo, e assist per Santamaria a porta vuota. Tutto facile per i madridisti.

90'+2 - GOL DEL REAL MADRID. Gol di Santamaria, 3-0.

90'+1 - Occasione Inter con D'Agostino. Il centrocampista, diventato capitano dopo l'uscita di La Torre, si incunea in area di rigore e calcia. Respinge due volte la difesa del Real.

90' - Tre di recupero. Intanto Santamaria svetta di testa in area, Farronato blocca il tiro centrale.

87' - Sfilano via i minuti, l'Inter non riesce a creare granché. Partita che ora scorre verso il triplice fischio.

83' - Improbabile tiro da lontano di Rocca: palla ancora una volta fuori di parecchio.

81' - Cambi Real Madrid. Fuori Ciria, dentro Castellon. Fuori Diez, dentro Garcia Abad.

80' - Cambio Inter. Dentro Kartelo per La Torre.

78' - D'Agostino attacca sulla destra e allarga per Maghlout che mette il traversone. Palla respinta, Virtuani addomestica e tenta il gol al volo: palla altissima.

75' - Donato salva tutto. Ciria d'esterno cerca Santamaria nel cuore dell'area di rigore, il centrale nerazzurro di rincorsa è provvidenziale. Bravo.

73' - Cambio Inter. Fuori Carrara, dentro Matarrese.

73' - GIallo per Lezcano. Il terzino del Real tenta un dribbling su El Mahboubi ma perde palla, finendo poi per trattenere il giocatore nerazzurro. Ammonito.

70' - Si riparte.

68' - Cooling break, partita in pausa per qualche minuto.

66' - Cambi Real Madrid. Fuori Ramos per Santamaria e Espinosa per Gonzalez.

65' - Bella occasione per Carrara. Palla perfetta di Moranduzzo su punizione, il centravanti dell'Inter si allunga ma indirizza male di testa. Palla fuori.

64' - Giallo per Garrido. El Mahboubi abbattuto dal difensore madridista, cartellino che ci sta.

63' - Cambio Inter. Fuori Grisoni Fasana, dentro Maghlout.

IL GOL - Incontenbile Yanez. Una volta ricevuta palla in movimento sulla destra, Yanez cambia passo, disorienta Rocca e La Torre e calcia sul primo palo. Rasoterra incontenibile.

62' - GOL DEL REAL MADRID. Yanez de-va-stan-te! Doppietta e 2-0.

62' - Donato stravince il duello a centrocampo con Diez, ripartenza vanificata da Grisoni Fasana che incespica.

59' - Yanez è scatenato e attira su di sé il raddoppio, servendo poi Diez a rimorchio. Tiro di prima troppo tenero per far male a Farronato.

58' - Grisoni Fasana cerca il tiro-cross: Ponce blocca senza problemi.

58' - D'Agostino si addormenta e Corcoba ci prova subito di piattone da fuori. Farronato blocca senza problemi il suo tiro centrale.

55' - Cambio Real Madrid. Entra Corcoba per Fofana, appena ammonito.

51' - Giallo per Fofana. Alla fine arriva il cartellino, dopo un'entrata dura su El Mahboubi.

51' - Yanez beffa Rocca con un contromovimento verso sinistra e prova il tiro a giro. Palla che non rientra a sufficienza.

49' - Fofana trattiene da dietro Virtuani, questa volta l'arbitro non ammonisce. Metro diverso rispetto a quello utilizzato per La Torre nel primo tempo.

48' - Giallo per Carrara. Lezcano a terra, ammonito il bomber dell'Inter.

17.03 - Si riparte!

17.03 - Cambi Inter. Fuori Sorino e Franchi per Rocca e Virtuani.

17.02 - Squadre di nuovo in campo. Ci saranno due cambi per l'Inter.

Primo tempo piuttosto complicato per l'Inter, come prevedibile. Il Real Madrid è una squadra fortissima e ha saputo mettere in difficoltà i nerazzurri a livello territoriale sin dalle primissime battute. La difesa di Bigica ha retto fino al 32', concedendo pochissime occasioni nitide. Poi un errore individuale di Sorino ha spianato la strada a Yanez per fare 1-0. La partita è ancora aperta: fondamentali gli aggiustamenti dei due allenatori negli spogliatoi.

16.48 - Duplice fischio: primo tempo in archivio. Real avanti 1-0 sull'Inter, gol di Yanez al 32'.

45' - Due di recupero.

44' - Donato cerca il tiro da lontanissimo. Botta di collo pieno che però non è sufficientemente angolata per impensierire Ponce: presa sicura per il portiere dei Blancos.

42' - Moranduzzo crossa, Ponce esce con i pugni: Real che allontana.

40' - Sorino recupera palla sul lato corto dell'area di rigore e arriva al cross. Palla leggibile, Garrido spazza in corner.

40' - Errore grave con i piedi di Farronato. Villalba recupera, vince il duello con D'Agostino e calcia in diagonale. Palla a lato.

39' - Ciria semina il panico e arriva al limite dell'area piccola dalla sinistra. Farronato in uscita bassa respinge. Seconda conclusione ribattuta da Moranduzzo.

37' - Fofana riesce a trovare la palla al limite dell'area dopo una situazione parecchio confusa. Tiro respinto, poi Franchi sbaglia il lancio per El Mahboubi su un possibile contropiede.

36' - Inter in difficoltà. Diez calcia dal limite, le deviazioni aiutano Farronato che blocca.

IL GOL - Gol veramente sciocco quello subito dall'Inter. A difesa schierata un lancio dalla difesa su punizione sorprende Sorino e Mackiewicz, con il primo che devia il pallone non riuscendo però a fermarlo. Yanez sulla destra controlla, rientra sul piede forte e calcia. Farronato fuori causa, 1-0.

32' - GOL DEL REAL MADRID. Yanez trafigge Farronato, 1-0 per i padroni di casa.

31' - Giallo per La Torre. Punita la trattenuta su Diez.

30' - Punizione Real ben battuta da Yanez per Lescano, salva in corner Moranduzzo.

29' - Accelerazione bruciante di El Mahboubi, che, come spesso capita, è incontenibile in dribbling. Palla dentro per Carrara che prova ad allargare per Franchi: suggerimento fuori misura e occasione interessante in campo aperto che sfuma per l'Inter.

25' - Altra situazione interessante per l'Inter. Franchi calcia di destro in diagonale, azione fotocopia di poco fa, tiro ancora respinto.

23' - Partita meno a senso unico di qualche minuto fa. Ora anche l'Inter riesce a gestire la palla. Il Real Madrid dà comunque la sensazione di poter far male quando porta tanti uomini nella metà-campo dell'Inter.

20' - Arriva al cross Ciria, respinge di testa La Torre. Poi Carrara è bravissimo a tenere la posizione e subire fallo da Fofana.

17' - Il Real Madrid cerca spesso l'inserimento delle sue mezzali, che attaccano lo spazio tra il terzino nerazzurro, chiamato largo dal terzino avversario, e il centrale. Proprio da questo sviluppo arriva il cross di Diez per Ramos, che di testa colpisce. Farronato blocca in due tempi.

15' - Ancora un buono sviluppo dell'Inter. Questa volta la sponda di Carrara funziona e Franchi punta la porta. Martinez chiude e respinge il suo tiro.

13' - Buona costruzione dell'Inter, che con grandissima qualità muove la palla fino a metà campo. Poi un'incompresione tra El Mahboubi e Carrara porta alla palla persa, però primi segnali di un'Inter sin qui intorpidita.

11' - Ramos tenta la soluzione dalla distanza: alle stelle. Inter che fatica a farsi vedere e non è praticamente mai uscita dalla sua metà campo sin qui.

8' - Punizione da lontanissimo di Yanez: mancino che non si abbassa, sfera sopra la traversa.

6' - Yanez dialoga con Ciria, che spazia molto sulla trequarti, e attacca la profondità. El Mahboubi ripiega e aiuta i suoi. Subito molto coinvolti anche in fase difensiva gli attaccanti nerazzurri. Anche Carrara infatti, l'uomo più avanzato della squadra di Bigica, è praticamente nella trequarti dell'Inter.

4' - Azione avvolgente del Real Madrid, Inter un po' in affanno dopo la deviazione di testa di Donato. Lezcano tocca con la punta, Ciria raccoglie, sposta la palla con il sinistro e poi calcia. La deviazione di Moranduzzo smorza il pallone, Farronato blocca facilmente a terra.

2' - Tanto vento sullo stadio Di Stefano. Real Madrid subito molto aggressivo, Garrido deciso su Carrara, punizione per l'Inter.

16.01 - Con qualche istante di ritardo fischia il georgiano Avazashvili: via a Real Madrid-Inter!

15.57 - Squadre in campo a Valdebebas: Inter in nerazzurro, Real Madrid in camiseta blanca.

Inizia con la montagna più alta di tutte la Youth League dell'Inter di Emiliano Bigica. L'Under 20 nerazzurra, che in Europa diventa Under 19 a causa delle regole diverse rispetto al Campionato Primavera, fa visita al Real Madrid campione in carica, nella gara inaugurale dell'edizione 2026/2027. I Blancos, allenati da Alvaro Lopez, hanno alzato al cielo il trofeo nella Final Four di Losanna contro il Brugge soltanto pochi mesi fa. Bigica punta su Andrea Donato, titolare in difesa dopo la parentesi ai Giochi del Mediterraneo, mentre in attacco Carrara parte dal primo minuto affiancato da El Mahboubi e Franchi. Va in panchina invece Virtuani, uno dei migliori sin qui nell'avvio di stagione dell'Inter. Calcio d'inizio alle 15, ecco le formazioni ufficiali.

REAL MADRID (4-3-3): Ponce; Gonzalez (dal 66' Espinosa), Martinez, Garrido, Lezcano; Villalba, Fofana (dal 56' Corcoba), Diez (dall'81' Garcia Abad); Yanez, Ramos (dal 66' Santamaria), Ciria (dall'81' Castellon).

A disposizione: Rodriguez, Company, Palomo, Paulo.

Allenatore: Alvaro Lopez.

Ammonito: Fofana (51'), Garrido (64')

INTER (4-3-3): Farronato; Moranduzzo, Donato, Macklewicz, Sorino (dal 46' Rocca); D’Agostino, La Torre (dall'80' Kartelo), Grisoni Fasana (dal 63' Maghlout); Franchi (dal 46' Virtuani), Carrara (dal 73' Matarrese), El Mahboubi.

A disposizione: Galliera, Peletti, Pavan, Breda.

Allenatore: Emiliano Bigica.

Ammoniti: La Torre (31'), Carrara (48')

Arbitro: Avazashvili (Georgia)

Assistenti: Bliadze e Taruashvili.

Quarto ufficiale: Bentaleb.