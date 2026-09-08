Nelle vesti di advisor della nuova franchigia capitolina Maxima, Francesco Totti è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. L'ex capitano della Roma non poteva esimersi dal commentare l'ottimo avvio di stagione della sua squadra, in vetta alla classifica assieme a Inter e Lazio e piena di entusiasmo per le vittorie e le prestazioni sul campo. Il Pupone però preferisce aspettare prima di sbilanciarsi: “Roma e Inter sono le candidate per la vittoria dello Scudetto, ma non diciamo niente e aspettiamo il resto del campionato. Tra 10 o 15 giornate vedremo”.