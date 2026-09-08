Roberto Mancini sarà questa sera al Bernabéu per assistere a Real Madrid-Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport, il commissario tecnico della Nazionale, ex allenatore nerazzurro, vuole seguire da vicino i giocatori italiani in vista della prossima sosta per le Nazionali, ormai imminente.

Dopo la sfida di Madrid, Mancini proseguirà il suo tour europeo: domani sarà a Lisbona per Sporting-Galatasaray, sempre in Champions League. Tra gli osservati speciali ci sarà anche Issa Doumbia, centrocampista italiano ceduto dal Venezia allo Sporting nei mesi scorsi per 20 milioni di euro.

Sezione: Rassegna / Data: Mar 08 settembre 2026 alle 09:37
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.