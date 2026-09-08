Il prossimo 26 ottobre a Londra si terrà la cerimonia di assegnazione del Pallone d'Oro 2026 e già adesso iniziano a emergere le candidature. Poco fa è stata la volta dei club sia femminili sia maschili. Per quanto riguarda la seconda categoria, ovviamente non possono mancare le due finaliste di Champions League, Paris Saint-Germain e Arsenal, a cui si aggiungono il Bayern Monaco e il Flamengo.

A sorpresa, in lizza c'è anche il Bodo/Glimt, che ha raggiunto sorprendentemente gli ottavi della scorsa edizione della UCL e i tifosi interisti se lo ricordano bene, visto che proprio l'Inter è stata una delle vittime dei norvegesi nel doppio confronto dei playoff.