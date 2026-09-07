Prima sconfitta stagionale nei 90' per l'Inter U23, battuta 4-1 dal Picerno primo in classifica nel girone C di Serie C. Ecco le pagelle della squadra di Stefano Vecchi.
MELGRATI 6.5 - Se l'Inter U23 può regalarsi dieci minuti di speranza tra il gol di Agbonifo e il primo di Kanouté è merito suo. Una bella parata su Pugliese a tu per tu tiene in vita i nerazzurri per qualche minuto in più.
STANTE 5 - Staccato da Abreu in marcatura sull'1-0, ubriacato da Kanouté sul 3-1 e sul 4-1: per lui è decisamente una serata no. A peggiorare le cose, il gol mangiato in piena area di rigore del Picerno sul 2-1.
BOVIO 5 - Una partita lontana dalla perfezione ma sufficiente fino all'89' diventa da 5 pieno in un amen, tempo di una brutta entrata su Kanouté che gli costa il rosso. Rosso sacrosanto, inutile visto il momento della partita: non ci sarà sabato contro la Casertana. Per quello che è uno dei giocatori più futuribile della cantera nerazzurra risulta difficile trovare un alibi per una una sciocchezza del genere, se non la giovane età.
JAKIROVIC 6 - L'unico centrale che questa sera si salva. Non ha colpe particolari su nessuno dei gol del Picerno, poteva forse fare meglio in area di rigore avversaria, ma nel complesso è autore di una prestazione sufficiente.
RE CECCONI 5 - Troppo morbido in una partita che richiedeva ben altra carica agonistica. Un esempio? Sul secondo gol si perde alle spalle Pugliese, che poi serve Virgilio, da solo a centro area. In attacco poi dà il solito apporto nullo, ma qui c'entrano più le caratteristiche del giocatore che la prestazione. Dal 46' AGBONIFO 6.5 - Tanto energico quanto confusionario, trova il gol del 2-1. Ingresso positivo, anche se il suo processo di sgrezzamento sembra lontano dal traguardo.
BOVO 5.5 - Lui e Kaczmarski vengono portati a scuola da Esposito, che, a 35 anni, mette in pratica tutto il manuale del buon centrocampista di categoria per mandarli fuori giri con la sua qualità. Rispetto al compagno è comunque più attivo. Dal 69' CHARLYS 6 - Entra bene, ha un telaio decisamente importante per la categoria.
KACZMARSKI 5 - Naufrago nella tempesta di Picerno, nei momenti in cui dovrebbe prendere in mano la partita non riesce a salire di tono. Bocciato.
MARELLO 5.5 - I suoi cross anche stasera rischiano di tramutarsi in assist, ma è troppo leggero su Virgilio in occasione dell'1-0. Deve crescere anche sotto questo aspetto per giocare tra i professionisti.
MANCUSO 6 - Parte bene, poi alla distanza cala, come i compagni. A conti fatti l'unica azione veramente pericolosa del primo tempo è il suo tiro in porta su corner. Dal 46' FUMAGALLI 6 - Nervoso e impreciso, eccezion fatta per l'occasione in cui serve Agbonifo trovando l'assist. Per il resto però non si fa notare per le cose giuste, entrando male su un giocatore del Picerno e rischiando il rosso nell'occasione in cui viene espulso Maselli.
MOSCONI 5 - Il grande assente di serata: da uno con la sua qualità qualche giocata in più va pretesa. Spento in una prestazione priva della solita grinta, lascia il campo anzitempo. Dal 69' ZUBEREK 6.5 - Operaio e spigoloso come sempre, in questo momento sembra essere la miglior opzione in attacco per l'Inter U23, meritandosi magari una chance da titolare.
IDDRISSOU 5 - Poco servito e anche quando la palla arriva non riesce a combinare granché. Un tiro a giro nel primo tempo, un colpo di testa nel secondo: niente di più. Nella seconda parte della ripresa è praticamente scomparso dal campo. Dall'84 LAVELLI S.V.
Mister Stefano VECCHI 5 - L'Inter U23 che si era fatta notare per qualità e applicazione nelle prime due partite oggi non si vede praticamente mai, eccezion fatta per i minuti dal 69' all'81'. Dai cambi fino al gol mangiato da Stante. Per il resto è una squadra spenta e lontana dalla sua forma migliore, che in difesa soffre e a centrocampo balla parecchio. Giusto togliere Re Cecconi all'intervallo, meno giusto l'ingresso di Fumagalli, che non riesce a incidere.
Alessandro Savoldi
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 23:47 Serena: "Inter, sul mercato distanza enorme dal Real. Ma in campo se la gioca"
- 23:46 AZ Picerno-Inter U23 4-1, le pagelle dei calciatori lucani
- 23:32 Picerno-Inter U23, le pagelle: si salvano in pochi nella sconfitta di Picerno
- 23:23 Lazio, Frattesi in gol nelle prime tre di Serie A: eguagliato il record di Zarate
- 23:08 L'Inter U23 perde male a Picerno: 4-1 per i lucani, espulso Bovio
- 23:07 Frattesi: "Mi sento elettrico, sto ritrovando sensazioni che mi mancavano"
- 22:57 Il Savoia torna a casa contro l'Inter U23: si giocherà allo Stadio Giraud
- 22:43 Frattesi, non c'è due senza tre: l'ex Inter ispira la rimonta della Lazio a Udine
- 22:33 Croazia, Sucic nella prima lista di Bilic: "Il criterio? Ho scelto i migliori"
- 22:18 Cagliari rialza la testa dopo i ko con Inter e Verona, Maldini: "Importantissima"
- 22:04 A Madrid operazione riscatto per l'Inter. Anche perché l'anno scorso...
- 21:50 Solet e Piotrowski infortunati: condizioni da valutare in vista di Inter-Udinese
- 21:35 Sky - Real-Inter, mezza rivoluzione di Chivu: 5 cambi rispetto al Napoli
- 21:20 Lavezzi: "Inter, tecnica e carattere col Napoli. Lautaro? Qualità immensa"
- 21:05 videoLa vigilia di Real Madrid-Inter, Chivu "risponde" a Mourinho: le ultime dal Bernabeu
- 20:50 Maldini segna e il Cagliari vince: Lecce battuto 1-0 all'Unipol Domus
- 20:35 Chivu a ITV: "I ragazzi sono abituati a certi stadi. Faremo una grande partita"
- 20:20 Lautaro Martinez a ITV: "Contro il Real dobbiamo essere pronti a tutto"
- 20:05 Quote Scudetto, Roma vera rivale dell'Inter. Molto distanti Juve e Milan
- 19:48 Lautaro a Sky: "Il Real è forte, ma noi abbiamo le nostre armi. La fame che ho dentro..."
- 19:42 Chivu a Sky: "Thuram titolare? Sta meglio e dopo il gol ha più fiducia"
- 19:39 Chivu: "Domani vogliamo essere competitivi senza snaturarci, possiamo scrivere pagine importanti"
- 19:29 Legrottaglie analizza: "L'Inter ogni anno diventa più forte"
- 19:24 Lautaro in conferenza: "Champions obiettivo, non un'ossessione. Mourinho e Mbappé..."
- 19:15 Lazio Women, Zannini: "Inter più centrata, ci è mancato questo"
- 18:55 Rivivi la diretta! MOU provoca, la CONFERENZA di CHIVU in DIRETTA: la VIGILIA di REAL MADRID-INTER. DIMARCO OUT
- 18:47 UFFICIALE - Fiorentina, riecco Vanoli: "Un grande ringraziamento per aver accettato"
- 18:33 Malagò: "Dopo il calciomercato vedo le italiane più competitive"
- 18:19 De Vrij: "Il Panathinaikos per me è una sfida simile all'Inter"
- 18:05 Real, Mbappé: "Pallone d'Oro? Voterei per me stesso. Non so se..."
- 17:50 CF - Stima monte ingaggi, Inter avanti di un'incollatura sulla Juve
- 17:40 Moratti: "Chivu ha tutto per vincere la Champions. Ausilio valore perso"
- 17:36 Vinicius carica: "Vinceremo la Champions. L'Inter ci metterà alla prova"
- 17:28 Croazia, Bilic: "Come sceglierò i convocati? Prendendo i migliori"
- 17:18 Croazia, i primi convocati di Bilic: Sucic c'è, in lista anche Perisic
- 17:07 Sneijder: "Il Triplete è cosa nostra, all'Inter non succederà più"
- 16:54 Mbappé mette nel mirino Raul: contro l'Inter per scalare una speciale classifica
- 16:40 Buyo a FcIN: "Real più forte, ma l'Inter ha qualità. Pepo come il buon vino"
- 16:30 Vigilia di Real Madrid-Inter, sarà Lautaro a parlare in conferenza con Chivu
- 16:26 Lautaro da rosso per l'esultanza? Calvarese: "Scene sempre tollerate"
- 16:13 Inter-Napoli, sul trono c'è il Toro. Bisseck e Diouf di seguito
- 15:59 La UEFA dispone minuto di silenzio per le vittime della sciagura in Nepal
- 15:45 Bookies - UCL, Real Madrid avanti sull'Inter: colpo nerazzurro a 4,85
- 15:30 Ranocchia fiducioso: "Chivu vuol far capire di avere superato il maestro"
- 15:16 Zola sul Napoli: "Il ko con l’Inter può diventare un vantaggio psicologico"
- 15:01 Champions, ultimo anno coi palloni Adidas: dal 2027 toccherà a Nike
- 14:47 Scudetto, Roma e Como rivali dell'Inter? Il parere di Pazzini e Trevisani
- 14:33 Mbappé a Sky: "Inter squadra di qualità, ma io preferisco il Milan"
- 14:19 Capello: "Si fischia di meno, era ora. In UCL incuriosito dal Como"
- 14:05 Sky - Niente Madrid per Dimarco: decisione precauzionale di Chivu
- 13:55 Chivu sorride e punge durante il torello: "Niente mano, come Lobotka..."
- 13:50 I tifosi del Real Madrid si mobilitano: bandiere di Ceuta domani con l'Inter
- 13:40 SM - Dimarco, sensazioni negative per Madrid. Diversi volti nuovi tra i titolari
- 13:35 Giovanili, tutti i risultati del weekend: spicca l'ottima U20
- 13:25 Mbappé: "Champions sempre bella. Mourinho uno che sa vincere"
- 13:15 Roberto Carlos celebra Dimarco: "Terzino moderno, mi ricorda il mio modo di giocare"
- 13:11 Serie A Women's Cup, in semifinale sarà Juventus-Inter
- 13:06 Mourinho in conferenza: "Con Chivu niente da chiarire. Inter qui per fare punti"
- 12:53 Primavera, il calendario dalla 6^ all'11^ giornata: gli impegni dell'Inter
- 12:43 Lautaro segna e si arrampica sulla balaustra. Davanti a un tifoso speciale
- 12:36 Mourinho: "Inter grandissima squadra. Spero di ritrovarla più avanti"
- 12:25 Champions, quale percorso per le italiane: i pareri dagli studi di Sky
- 12:20 videoSorrisi e concentrazione ad Appiano. C'è anche Dimarco
- 12:12 Tacchinardi: "Vedi la cattiveria negli occhi di Lautaro"
- 12:04 Mourinho: "Inter fantastica. Loro e la Roma in UCL? Non mi sorprende"
- 12:00 video"INTER DA CHAMPIONS". Ok, però bisogna SPIEGARLA BENE
- 11:55 Appiano Gentile, Federico Dimarco è regolarmente in gruppo
- 11:46 Cesari: "Lobotka, fallo di mano assolutamente punibile"
- 11:32 Picerno, De Luca cauto sull'Inter U23: "Servirà una gara quasi perfetta"