Prima sconfitta stagionale nei 90' per l'Inter U23, battuta 4-1 dal Picerno primo in classifica nel girone C di Serie C. Ecco le pagelle della squadra di Stefano Vecchi.

MELGRATI 6.5 - Se l'Inter U23 può regalarsi dieci minuti di speranza tra il gol di Agbonifo e il primo di Kanouté è merito suo. Una bella parata su Pugliese a tu per tu tiene in vita i nerazzurri per qualche minuto in più.

STANTE 5 - Staccato da Abreu in marcatura sull'1-0, ubriacato da Kanouté sul 3-1 e sul 4-1: per lui è decisamente una serata no. A peggiorare le cose, il gol mangiato in piena area di rigore del Picerno sul 2-1.

BOVIO 5 - Una partita lontana dalla perfezione ma sufficiente fino all'89' diventa da 5 pieno in un amen, tempo di una brutta entrata su Kanouté che gli costa il rosso. Rosso sacrosanto, inutile visto il momento della partita: non ci sarà sabato contro la Casertana. Per quello che è uno dei giocatori più futuribile della cantera nerazzurra risulta difficile trovare un alibi per una una sciocchezza del genere, se non la giovane età.

JAKIROVIC 6 - L'unico centrale che questa sera si salva. Non ha colpe particolari su nessuno dei gol del Picerno, poteva forse fare meglio in area di rigore avversaria, ma nel complesso è autore di una prestazione sufficiente.

RE CECCONI 5 - Troppo morbido in una partita che richiedeva ben altra carica agonistica. Un esempio? Sul secondo gol si perde alle spalle Pugliese, che poi serve Virgilio, da solo a centro area. In attacco poi dà il solito apporto nullo, ma qui c'entrano più le caratteristiche del giocatore che la prestazione. Dal 46' AGBONIFO 6.5 - Tanto energico quanto confusionario, trova il gol del 2-1. Ingresso positivo, anche se il suo processo di sgrezzamento sembra lontano dal traguardo.

BOVO 5.5 - Lui e Kaczmarski vengono portati a scuola da Esposito, che, a 35 anni, mette in pratica tutto il manuale del buon centrocampista di categoria per mandarli fuori giri con la sua qualità. Rispetto al compagno è comunque più attivo. Dal 69' CHARLYS 6 - Entra bene, ha un telaio decisamente importante per la categoria.

KACZMARSKI 5 - Naufrago nella tempesta di Picerno, nei momenti in cui dovrebbe prendere in mano la partita non riesce a salire di tono. Bocciato.

MARELLO 5.5 - I suoi cross anche stasera rischiano di tramutarsi in assist, ma è troppo leggero su Virgilio in occasione dell'1-0. Deve crescere anche sotto questo aspetto per giocare tra i professionisti.

MANCUSO 6 - Parte bene, poi alla distanza cala, come i compagni. A conti fatti l'unica azione veramente pericolosa del primo tempo è il suo tiro in porta su corner. Dal 46' FUMAGALLI 6 - Nervoso e impreciso, eccezion fatta per l'occasione in cui serve Agbonifo trovando l'assist. Per il resto però non si fa notare per le cose giuste, entrando male su un giocatore del Picerno e rischiando il rosso nell'occasione in cui viene espulso Maselli.

MOSCONI 5 - Il grande assente di serata: da uno con la sua qualità qualche giocata in più va pretesa. Spento in una prestazione priva della solita grinta, lascia il campo anzitempo. Dal 69' ZUBEREK 6.5 - Operaio e spigoloso come sempre, in questo momento sembra essere la miglior opzione in attacco per l'Inter U23, meritandosi magari una chance da titolare.

IDDRISSOU 5 - Poco servito e anche quando la palla arriva non riesce a combinare granché. Un tiro a giro nel primo tempo, un colpo di testa nel secondo: niente di più. Nella seconda parte della ripresa è praticamente scomparso dal campo. Dall'84 LAVELLI S.V.

Mister Stefano VECCHI 5 - L'Inter U23 che si era fatta notare per qualità e applicazione nelle prime due partite oggi non si vede praticamente mai, eccezion fatta per i minuti dal 69' all'81'. Dai cambi fino al gol mangiato da Stante. Per il resto è una squadra spenta e lontana dalla sua forma migliore, che in difesa soffre e a centrocampo balla parecchio. Giusto togliere Re Cecconi all'intervallo, meno giusto l'ingresso di Fumagalli, che non riesce a incidere.