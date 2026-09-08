Kosta Runjaić mastica amaro per la sconfitta subita ieri sera dall'Udinese, rimontata dalla Lazio nel finale di partita: "Sono molto deluso dal risultato, abbiamo fatto bene nel primo tempo, nonostante gli infortuni (Solet e Piotrowski, ndr) - le sue parole in conferenza stampa -. Questi infortuni non vanno sottovalutati perché non abbiamo la profondità di rosa della Lazio, anche se Kabasele ha fatto benissimo. Abbiamo perso anche Piotrowski, che non riusciva a respirare. È stata una partita molto intensa con tanti capovolgimenti di fronte. Avremmo dovuto concedere meno contropiede nel primo tempo soprattutto. Avremmo dovuto abbassare i ritmi dopo il gol del vantaggio. Se fossimo stati più intelligenti e scaltri, avremmo potuto portare a casa un altro risultato. Comunque la squadra ha dato tutto e sono fiero dei miei giocatori".

Il tecnico dei friulani, poi, ha dedicato una battuta anche a Davide Frattesi, giocatore che ha propiziato il ribaltone biancoceleste segnando il suo terzo gol nelle prime tre partite di campionato: "Frattesi è un grande giocatore, alla Lazio sta mostrando le sue qualità", ha concluso Runjaić.