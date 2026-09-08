Inter e Real, così come tutte le altre squadre che giocheranno in Champions, avranno il lutto al braccio per solidarizzare nei confronti delle alluvioni in Nepal. Ne ha parlato anche Aleksander Ceferin, presidente della UEFA: "La famiglia del calcio europeo si unirà prima delle partite di questa settimana per esprimere le più sentite condoglianze e il proprio sostegno al popolo del Nepal. Auguriamo loro forza e resilienza mentre continuano a riprendersi da questa tragedia e dalle sue conseguenze". 

Sezione: News / Data: Mar 08 settembre 2026 alle 19:25
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione