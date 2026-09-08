La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario dalla sesta all'undicesima giornata del campionato Primavera 1, il blocco di partite previste dopo la sosta. Il primo appuntamento per l'Inter di Emiliano Bigica cade sabato 10 ottobre, alle ore 11, quando a Milano si presenterà il Como. Il turno successivo vedrà i nerazzurrini di scena in trasferta, sul campo della Lazio, sabato 17 ottobre, con kick-off alle 13. L'Inter, quindi, chiuderà il programma dell'ottava giornata ospitando in casa il Parma domenica 25 ottobre. Infine tre big match: Inter-Roma (venerdì 30 ottobre alle 18), Atalanta-Inter (sabato 7 novembre alle 11) e Inter-Juve (sabato 21 novembre alle 11). 

Sezione: Giovanili / Data: Mar 08 settembre 2026 alle 15:41
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.