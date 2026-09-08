Federico Dimarco sarà il grande assente in casa Inter per l’esordio in Champions League in al Bernabéu contro il Real Madrid. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la corsetta mattutina di ieri ad Appiano ha confermato i dubbi: il ginocchio sinistro, ancora dolorante dopo la distorsione rimediata contro il Napoli, consiglia prudenza.

Al suo posto è pronto Carlos Augusto, alla prima gara stagionale da titolare. Possibili diverse novità nella formazione di Cristian Chivu, che potrebbe cambiare cinque o sei uomini rispetto alla sfida di sabato.

Le scelte di Chivu

In regia dovrebbe partire Calhanoglu, mentre in attacco Thuram potrebbe affiancare Lautaro Martinez. Possibili anche gli inserimenti di Luis Henrique sulla destra, di Jones a centrocampo e di Pavard in difesa, con Stones in crescita che insidia Akanji. Bisseck potrebbe partire dalla panchina. 

Probabile Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Jones, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. 

Sezione: Focus / Data: Mar 08 settembre 2026 alle 08:14
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.