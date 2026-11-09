Quasi 20mila calciatori di tutto il mondo sono stati chiamati dalla FIFPRO, il sindacato internazionale dei giocatori, a scegliere la migliore formazione per l'anno 2026. Tra i difensori, la maggioranza dei voti è andata all'ex interista Achraf Hakimi, che ha raccolto il 40,9% delle preferenze staccando nettamente Pau Cubarsì, secondo classificato col 26,8%. La percentuale più alta assoluta di voti è però andata al portiere dell'Arsenal David Raya, che è arrivato al 51,9%.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Lun 09 novembre 2026 alle 18:06
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.