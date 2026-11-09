Quasi 20mila calciatori di tutto il mondo sono stati chiamati dalla FIFPRO, il sindacato internazionale dei giocatori, a scegliere la migliore formazione per l'anno 2026. Tra i difensori, la maggioranza dei voti è andata all'ex interista Achraf Hakimi, che ha raccolto il 40,9% delle preferenze staccando nettamente Pau Cubarsì, secondo classificato col 26,8%. La percentuale più alta assoluta di voti è però andata al portiere dell'Arsenal David Raya, che è arrivato al 51,9%.

The 2026 FIFPRO Men’s #World11 ✨ Decided exclusively by 19,806 professional men’s footballers worldwide. By the players, for the players https://t.co/MnHEMHxtf1 — FIFPRO (@FIFPRO) November 9, 2026