Regalo personalizzato per Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo della MotoGP, presente al Teatro Nazionale di Milano per la presentazione del suo libro autobiografico "La mia storia", è stato omaggiato da Julio Cruz e da Francesco Toldo con una maglia personalizzata dell'Inter, squadra di cui la leggenda motociclistica è noto tifoso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Sezione: Inter Social Club / Data: Lun 09 novembre 2026 alle 23:45
Autore: Carlo Alberto Gamba
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