Nel corso di un breve intervento a TMW, Nicola Amoruso - ex attaccante della Juventus - ha definitivamente incoronato l'Inter come migliore squadra di questo campionato, pur riconoscendo la qualità e la tempra della Lazio: "I biancocelesti? Difficilmente molleranno. Giocano bene sia in casa che fuori. Poi magari dal mercato può aiutare qualche aiuto. Ma l’Inter è la più forte, sia dei romani che di tutti gli altri".