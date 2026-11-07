Mauro Icardi potrebbe tornare a giocare in Serie A. Dopo la conclusione della sua esperienza al Galatasaray, l'attaccante argentino è alla ricerca di una nuova opportunità e la Juventus sarebbe tra le società interessate a valutare il suo possibile ingaggio. A rilanciare l'indiscrezione è il portale argentino TyC Sports, secondo cui il club bianconero rappresenterebbe una delle destinazioni più concrete per il centravanti classe 1993, attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con la società turca lo scorso giugno. Un'operazione che potrebbe prendere forma durante il mercato di gennaio, anche alla luce delle difficoltà incontrate finora dalla Juventus nel reparto offensivo.

Icardi, il tentativo con l'Inter e il no di Marotta

Prima di prendere in considerazione altre destinazioni, Icardi avrebbe provato a riavvicinarsi all'Inter, club con il quale ha vissuto alcune delle stagioni più importanti della propria carriera. L'argentino si sarebbe detto disponibile anche a ridimensionare sensibilmente le proprie richieste economiche e ad accettare un ruolo secondario nelle gerarchie offensive di Cristian Chivu. La risposta dei nerazzurri, tuttavia, sarebbe stata negativa. Giuseppe Marotta, prima della sfida contro il Feyenoord, aveva infatti escluso un possibile ritorno dell'ex capitano, confermando come il suo profilo non rientri nei programmi tecnici della società. Una posizione che avrebbe spinto Icardi a valutare altre opportunità nel campionato italiano.

Spalletti può favorire l'arrivo di Icardi

A rendere particolarmente interessante la pista bianconera è la presenza di Luciano Spalletti, allenatore che conosce molto bene l'argentino dopo averlo guidato durante la sua esperienza all'Inter. Sotto la gestione del tecnico toscano, Icardi ha vissuto alcune delle sue stagioni più prolifiche, diventando uno dei principali riferimenti offensivi nerazzurri. La Juventus, intanto, starebbe riflettendo sulla necessità di aggiungere un centravanti di maggiore esperienza, considerando il rendimento altalenante di Woltemade e Kolo Muani. In questo scenario, Icardi potrebbe rappresentare una soluzione per aumentare le alternative offensive senza dover sostenere il costo di un cartellino. Al momento, però, si tratta di un'ipotesi di mercato e non di una trattativa definita. Molto dipenderà dalle valutazioni della dirigenza e dalle indicazioni di Spalletti. Dopo aver visto sfumare la possibilità di tornare all'Inter, dunque, Icardi potrebbe ritrovare il calcio italiano con una maglia rivale. E proprio l'allenatore con cui ha condiviso una parte importante della propria carriera potrebbe diventare un elemento decisivo per il suo futuro.