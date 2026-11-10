Nel corso di un recente intervento ai microfoni di TMW, l'ex calciatore Paolo Poggi ha espresso un rapido commento in vista della lotta per lo Scudetto, nella quale riconosce la Roma come principale rivale dell'Inter: "La Lazio non si riesce a capire se riuscirà a durare, ma mi sembra che non molli niente, Gattuso sta facendo qualcosa di importante. La Roma è la prima candidata a cercare di spezzare l'egemonia dei nerazzurri, per la forza travolgente che sta dimostrando. Non escluderei il Milan: è ancora un'incognita e fa qualche passo falso. Il Como poi può vincere contro chiunque".