Passano gli anni, ma la Nazionale croata non può fare a meno dell'esperienza e della qualità offerte da Ivan Perisic. Ne è ben conscio anche il CT Slaven Bilic, che esalta le virtù dell'ex giocatore dell'Inter nella conferenza stampa di presentazione della lista dei convocati per i prossimi impegni di Nations League: "Perisic non solo ti dà la capacità di ricoprire più ruoli, ma ti dà anche la possibilità di giocare con diversi moduli durante la partita. Non possiamo sostituirlo in questo momento, ci mancherebbe terribilmente. Poi giocherà qualcun altro, e pretenderò e mi aspetto che il suo sostituto abbia lo stesso impatto sulla partita".