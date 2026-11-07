Tutto lascia pensare che Stefan de Vrij continuerà a vestire la maglia del Panathinaikos anche nella prossima stagione. Il difensore centrale olandese ha nel proprio contratto una clausola specifica che potrebbe garantirne la permanenza fino all'estate del 2028. Secondo quanto riportato da metagrafes24.gr, è molto probabile che venga attivata l'opzione di rinnovo per un ulteriore anno: per far sì che ciò accada, al difensore – oggi trentaquattrenne – basterà raggiungere quota 31 presenze nel corso della stagione in corso.

Si tratta di un traguardo tutt'altro che difficile da raggiungere, dato che il Panathinaikos disputerà, tra tutte le competizioni, almeno 51 partite ufficiali. Qualora De Vrij dovesse totalizzare il numero di presenze richiesto, il prolungamento scatterebbe in automatico.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Sab 07 novembre 2026 alle 21:00
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.